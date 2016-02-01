taisnov

Таисия Новичкова taisnov

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод с/на итальянский, английский язык. Рерайт, копирайт текстов на русском, английском и итальянском языках.

Образование:

2009 – 2014

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Филологический факультет, специальность «Английская филология»

Повышение квалификации, курсы:

2013 - Университет города Болоньи, Италия

2012 - Летняя школа при Университете города Удине, Италия

2008 - Курсы английского языка МИД

Сертификат на уровень владения итальянским языком CILS C1 (advanced)

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