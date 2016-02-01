Перевод с/на итальянский, английский язык. Рерайт, копирайт текстов на русском, английском и итальянском языках.
Образование:
2009 – 2014
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
Филологический факультет, специальность «Английская филология»
Повышение квалификации, курсы:
2013 - Университет города Болоньи, Италия
2012 - Летняя школа при Университете города Удине, Италия
2008 - Курсы английского языка МИД
Сертификат на уровень владения итальянским языком CILS C1 (advanced)
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