taisvognik

Photoshop мастер
Опыт работы в сфере обработки фотографии Более 10 лет.
Цветокоррекция, фотомонтаж, ретушь, реставрация, раскраска, коллаж, соединение частей фото панорамы, прорисовка и удаление деталей фото, замена
фона, визитки, макеты для вашей рекламы. Подготовка деталей ваших товаров для
каталогов или вэбсайта. Работа с искажениями перспективы на вашем фото.
Если нужно поздравить кого-то приятным сюрпризом, сделаем открытку с выбранной вами
надписью и фото, или сделаем портрет и вы оформите его в раму. Также можем
порадовать человека коллажем, на котором будут размещены близкие и стихи с
подписью для него лично. Можно в Photoshop также сделать шутку, если вы, что-то себе вообразили.