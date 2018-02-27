taisvognik

Photoshop мастер

Опыт работы в сфере обработки фотографии Более 10 лет.

Цветокоррекция, фотомонтаж, ретушь, реставрация, раскраска, коллаж, соединение частей фото панорамы, прорисовка и удаление деталей фото, замена

фона, визитки, макеты для вашей рекламы. Подготовка деталей ваших товаров для

каталогов или вэбсайта. Работа с искажениями перспективы на вашем фото.

Если нужно поздравить кого-то приятным сюрпризом, сделаем открытку с выбранной вами

надписью и фото, или сделаем портрет и вы оформите его в раму. Также можем

порадовать человека коллажем, на котором будут размещены близкие и стихи с

подписью для него лично. Можно в Photoshop также сделать шутку, если вы, что-то себе вообразили.