tajmer

Алексей Яровый tajmer

 
41 годУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Если берусь за работу - то делаю по-максимуму!!! :)

Львів

22.09.2008р.

Яровий Олексій Сергійович

тел.: +38 067 4535294

вул. Скрипника, 21а, кв. 38,

79054 Львів

[email protected]

[email protected]

Дата і місце народження: 12.06.1982, Львів

Професійна кваліфікація:

інженер-конструктор ІІI категорії.

Бажана галузі праці:

машинобудування;

проектування машин;

діагностика та випробування машин;

дизайн

програмування

Бажані місця праці:

Львів

Освітня кваліфікація:

спеціаліст з обладнання електронної промисловості

Досвід роботи:

- 2011 - ТЗоВ "Keelsolution"

технічний інжинер

- 2009...2011 - ПП "Бізнес-Контракти"

Менеджер з широкоформатного друку (екосольвент, жорсткий сольвент), дизайнер

- 2008...2009 - ПП “Укрхімрезерв”

Інженер з науково-технічної інформації

- 2007...2008 — ТзОВ “Віктар”

механік з обслуговування видувного пресу ( ВД — 40)

- 2005...2007 – ПДТ "Україна" (PDT Ukraine)

інженерно-конструкторська діяльність по виготовленню конструкторської документації товарів народного споживання (відділ CAV – Computer Aided Verification )

2005 – ВАТ «Іскра» – інженер-конструктор у СКБ

оформлення креслень;

3D-моделювання

розрахунки;

Освіта:

механіка;

електронна промисловість;

електротехніка;

- матеріалознавство;

Навчання:

1988…1999 – середня школа;

1999…2004 – НУ “Львівська політехніка”, Інститут механіко-технологічний, кафедра Обладнання електронної промисловості

диплом спеціаліста;

2007 – курси англійської мови(вищий середній рівень), ПДТ «Україна»

Знання ПК:

CAD: SolidWorks, ProEngineer,Geomagic Studio/Qualify,Imageware

офісні програми: MS Word, MS Excel; Internet;

графічні програми : Corel Draw 12

Знання мов:

українська – рідна;

англійська – розмовна, робота з технічною лутературою, спец-курс ПДТ «Україна»;

польська – зі словником

російська – вільно.

Зацікавлення:

техніка, автомобілі,

науково-популярна література

музика.

- спорт ( важка атлетика )

- механіка, електроніка , програмування,металознавство

SolidWorks
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