Львів
22.09.2008р.
Яровий Олексій Сергійович
тел.: +38 067 4535294
вул. Скрипника, 21а, кв. 38,
79054 Львів
Дата і місце народження: 12.06.1982, Львів
Професійна кваліфікація:
інженер-конструктор ІІI категорії.
Бажана галузі праці:
машинобудування;
проектування машин;
діагностика та випробування машин;
дизайн
програмування
Бажані місця праці:
Львів
Освітня кваліфікація:
спеціаліст з обладнання електронної промисловості
Досвід роботи:
- 2011 - ТЗоВ "Keelsolution"
технічний інжинер
- 2009...2011 - ПП "Бізнес-Контракти"
Менеджер з широкоформатного друку (екосольвент, жорсткий сольвент), дизайнер
- 2008...2009 - ПП “Укрхімрезерв”
Інженер з науково-технічної інформації
- 2007...2008 — ТзОВ “Віктар”
механік з обслуговування видувного пресу ( ВД — 40)
- 2005...2007 – ПДТ "Україна" (PDT Ukraine)
інженерно-конструкторська діяльність по виготовленню конструкторської документації товарів народного споживання (відділ CAV – Computer Aided Verification )
2005 – ВАТ «Іскра» – інженер-конструктор у СКБ
оформлення креслень;
3D-моделювання
розрахунки;
Освіта:
механіка;
електронна промисловість;
електротехніка;
- матеріалознавство;
Навчання:
1988…1999 – середня школа;
1999…2004 – НУ “Львівська політехніка”, Інститут механіко-технологічний, кафедра Обладнання електронної промисловості
диплом спеціаліста;
2007 – курси англійської мови(вищий середній рівень), ПДТ «Україна»
Знання ПК:
CAD: SolidWorks, ProEngineer,Geomagic Studio/Qualify,Imageware
офісні програми: MS Word, MS Excel; Internet;
графічні програми : Corel Draw 12
Знання мов:
українська – рідна;
англійська – розмовна, робота з технічною лутературою, спец-курс ПДТ «Україна»;
польська – зі словником
російська – вільно.
Зацікавлення:
техніка, автомобілі,
науково-популярна література
музика.
- спорт ( важка атлетика )
- механіка, електроніка , програмування,металознавство