"Дай мне хоть один шанс, и ты поймёшь, я - то что надо!"

Меня зовут Артём. А большинству моих клиентов я знаком под ником takoy_yarkii.🤝Я диктор диктор и саунд-дизайнер.Собственное студийное помещение.Делаю готовый продукт.🔥Сделаю для вас качественную озвучку текста. В нужной интонации и с правильно расставленными акцентами🔥👉Что вы получаете при заказеОзвучку текста объемом до 20 словОтбор дублей и монтаж записи Коммерческую (студийную /эфирную) обработку голосовой дорожки.👍Вы получите финальную дикторскую запись голоса "под ключ".️Доп. опции:➕ Наложение озвучки на видео➕ Предоставление авторской музыки➕ Синхронизация озвучки под видеоДополнительные примеры работ вышлю по вашему запросу.🤝Пишите! Я отвечу на все ваши вопросы