Я freelancer. У меня есть своя современная и независимая студия графического дизайна "Hard Design".На данный момент дизайн имеет огромный потенциал,ведь зависимость посещения на ваш контент зависит от приятного для глаза дизайн, который сможет привлечь все больше новых пользователей.Именно для этого и создана графическая студия "HD".

Студия занимаеться такими услугами как: Создание макетов сайтов,Оформление групп vk любой категории сложности,Разработка фирменного стиля,Полиграфия,Создание баннеров,логотипов,эмблем и мелочей для сайтов.Клиент может заказывать любую желающую графику не только из перечня наших услуг,вы заказываете , мы включаем фантазию и выполняем.К каждому клиенту относимся очень важно,выслушываем все ваши требования. Наш девиз - качественно,красиво,оперативно!