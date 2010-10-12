Опыт рерайтинг, копирайтиног 9 лет

1. 38 лет, высшее, педагог-психолог.

Работаю главным редактором в региональном издании 9 лет.

2. Русский, украинский

3. Пишу с 1 класса, по 5, 6 часов в сутки

4. Как рыба в воде - политика, психология, кино, искусство

5. аська 613425816

рерайт 1 у.е. копирайт 1,5 - 3 у.е. в зависимости от темы

Не торгуюсь. Если мы подходим друг другу, готов работать. С уважением, Александр.