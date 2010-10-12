Опыт рерайтинг, копирайтиног 9 лет
1. 38 лет, высшее, педагог-психолог.
Работаю главным редактором в региональном издании 9 лет.
2. Русский, украинский
3. Пишу с 1 класса, по 5, 6 часов в сутки
4. Как рыба в воде - политика, психология, кино, искусство
5. аська 613425816
рерайт 1 у.е. копирайт 1,5 - 3 у.е. в зависимости от темы
Не торгуюсь. Если мы подходим друг другу, готов работать. С уважением, Александр.
Стихи, Песни и Проза
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от 1 дня
#1454
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#2946
Копирайтинг
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#5504