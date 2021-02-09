Сертифицированный специалист Google Ads.
Привожу клиентов в бизнес с контекстной рекламы с 2018 года.
Всегда остаюсь в курсе последних новостей в области контекстной рекламы и применяю только приносящие деньги стратегии для каждой тематики бизнеса.Все рекламные кампании настраиваются исключительно на результат!Перед настройкой анализирую рекламные кампании сильнейших конкурентов и сайт.Погружаюсь в тематику бизнеса, получаю или формирую сам портрет идеального клиента, сегментирую целевую аудиторию на горячую, теплую и холодную.Собираю полный список ключевых слов. Сколько возможно собрать поисковых запросов по тематике — столько и собираю. В среднем это тысячи ключевиков в рекламной кампании. Это сильно уменьшает Ваш рекламный бюджет и увеличивает количество клиентов.Настраиваю все возможные для бизнеса кампании в Google AdWords и социальных сетях:
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
- Анализ бизнеса клиента, конкурентов и состояние удобства сайта с точки зрения продаж.
- Создание семантического ядра по точечным целевым запросам.
- Составление продающих текстовых объявлений
- Настройка рекламной кампании в соответствии с выбранной стратегией размещения
- Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google Реклама (AdWords)
- Настройка Google Analytics (аудитории ремаркетинга, цели и т д)
- Динамический ремаркетинг и стандартный ремаркетинг
- Запуск рекламы и отслеживание результата
- Оптимизация в соответствии с результатами для увеличения продаж
- Поисковая реклама Google
- Товарная реклама Google
- Баннерная реклама Google (КМС)
- Реклама Youtube
- Сопровождение рекламных кампаний (первый месяц бесплатно)
Качественная настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.
- Таргетированная реклама в социальных сетях
- Подбор цели рекламы: узнаваемость, охват, трафик, вовлеченность или лидогенерация
- Создание и интеграция пикселя
- Настройка целей для отслеживания результата
- Написание текстов объявлений
- Детальный таргетинг на разные аудитории
- В качестве бонуса адаптация страницы либо сайта под рекламу с созданием УТП
- Первый месяц сопровождения бесплатно
Гарантирую
- Соблюдение сроков.
- Аналитику и отчетность
- Предоставление актуальных данных об эффективности Вашей рекламы
- Работаю на результат
- Минимальная цена клика и заявки.
- Online 24/7