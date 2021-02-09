taktarov

Николай taktarov

 
46 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная настройка контекстной рекламы в Google.

Сертифицированный специалист Google Ads.

Привожу клиентов в бизнес с контекстной рекламы с 2018 года.

Всегда остаюсь в курсе последних новостей в области контекстной рекламы и применяю только приносящие деньги стратегии для каждой тематики бизнеса.Все рекламные кампании настраиваются исключительно на результат!Перед настройкой анализирую рекламные кампании сильнейших конкурентов и сайт.Погружаюсь в тематику бизнеса, получаю или формирую сам портрет идеального клиента, сегментирую целевую аудиторию на горячую, теплую и холодную.Собираю полный список ключевых слов. Сколько возможно собрать поисковых запросов по тематике — столько и собираю. В среднем это тысячи ключевиков в рекламной кампании. Это сильно уменьшает Ваш рекламный бюджет и увеличивает количество клиентов.Настраиваю все возможные для бизнеса кампании в Google AdWords и социальных сетях:

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

  • Анализ бизнеса клиента, конкурентов и состояние удобства сайта с точки зрения продаж.
  • Создание семантического ядра по точечным целевым запросам.
  • Составление продающих текстовых объявлений
  • Настройка рекламной кампании в соответствии с выбранной стратегией размещения
  • Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google Реклама (AdWords)
  • Настройка Google Analytics (аудитории ремаркетинга, цели и т д)
  • Динамический ремаркетинг и стандартный ремаркетинг
  • Запуск рекламы и отслеживание результата
  • Оптимизация в соответствии с результатами для увеличения продаж
  • Поисковая реклама Google
  • Товарная реклама Google
  • Баннерная реклама Google (КМС)
  • Реклама Youtube
  • Сопровождение рекламных кампаний (первый месяц бесплатно)

Качественная настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.

  • Таргетированная реклама в социальных сетях
  • Подбор цели рекламы: узнаваемость, охват, трафик, вовлеченность или лидогенерация
  • Создание и интеграция пикселя
  • Настройка целей для отслеживания результата
  • Написание текстов объявлений
  • Детальный таргетинг на разные аудитории
  • В качестве бонуса адаптация страницы либо сайта под рекламу с созданием УТП
  • Первый месяц сопровождения бесплатно

  • Гарантирую

  • Соблюдение сроков.
  • Аналитику и отчетность
  • Предоставление актуальных данных об эффективности Вашей рекламы
  • Работаю на результат
  • Минимальная цена клика и заявки.
  • Online 24/7