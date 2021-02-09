Качественная настройка контекстной рекламы в Google.

Сертифицированный специалист Google Ads.

Привожу клиентов в бизнес с контекстной рекламы с 2018 года.

Всегда остаюсь в курсе последних новостей в области контекстной рекламы и применяю только приносящие деньги стратегии для каждой тематики бизнеса.Все рекламные кампании настраиваются исключительно на результат!Перед настройкой анализирую рекламные кампании сильнейших конкурентов и сайт.Погружаюсь в тематику бизнеса, получаю или формирую сам портрет идеального клиента, сегментирую целевую аудиторию на горячую, теплую и холодную.Собираю полный список ключевых слов. Сколько возможно собрать поисковых запросов по тематике — столько и собираю. В среднем это тысячи ключевиков в рекламной кампании. Это сильно уменьшает Ваш рекламный бюджет и увеличивает количество клиентов.Настраиваю все возможные для бизнеса кампании в Google AdWords и социальных сетях:

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Анализ бизнеса клиента, конкурентов и состояние удобства сайта с точки зрения продаж.

Создание семантического ядра по точечным целевым запросам.

Составление продающих текстовых объявлений

Настройка рекламной кампании в соответствии с выбранной стратегией размещения

Настройка аккаунтов контекстной рекламы Google Реклама (AdWords)

Настройка Google Analytics (аудитории ремаркетинга, цели и т д)

Динамический ремаркетинг и стандартный ремаркетинг

Запуск рекламы и отслеживание результата

Оптимизация в соответствии с результатами для увеличения продаж

Поисковая реклама Google

Товарная реклама Google

Баннерная реклама Google (КМС)

Реклама Youtube

Сопровождение рекламных кампаний (первый месяц бесплатно)

Качественная настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.