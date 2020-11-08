talas_guzal

Продвижение бизнес-аккаунта в Инстаграм, SMM, таргет БЕСПЛАТНО!

Почему БЕСПЛАТНО???

Я в данное время обучаюсь продвижению аккаунтов в самой лучшей площадке СНГ University! BrandU! у Влада Ясько!

Прохожу курс "ИнстаПродвигатор", как говорит само название, цель курса направлена именно на продвижение Инстаграма, бизнеса и личных аккаунтов.

Со своей стороны гарантирую безопасность Вашего аккаунта и качественную услугу, но высоких результатов пообещать не смогу, т.к. я только обучаюсь этому. Именно поэтому я буду вести вашу страницу бесплатно.

От Вас требуется:

До 1000 подписчиков или его нет

Средняя цена товара 50-200$

Быстрый цикл сделки

Маржа от $10

Вы должны быть готовы выделить от $50 на рекламу

Полный пакет услуг по продвижению в Инстаграм (шапка профиля, контент, актуальные, все последние фишки и т.д.)

Грамотное таргетирование

Привлечение не только подписчиков, но и реальных клиентов

В дальнейшем лояльное сотрудничество

Вежливое, комфортное и быстрое обслуживание