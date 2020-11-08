talas_guzal

Продвижение бизнес-аккаунта в Инстаграм, SMM, таргет БЕСПЛАТНО!
Почему БЕСПЛАТНО???
Я в данное время обучаюсь продвижению аккаунтов в самой лучшей площадке СНГ University! BrandU! у Влада Ясько!
Прохожу курс "ИнстаПродвигатор", как говорит само название, цель курса направлена именно на продвижение Инстаграма, бизнеса и личных аккаунтов.
Со своей стороны гарантирую безопасность Вашего аккаунта и качественную услугу, но высоких результатов пообещать не смогу, т.к. я только обучаюсь этому. Именно поэтому я буду вести вашу страницу бесплатно.
От Вас требуется:
- До 1000 подписчиков или его нет
- Средняя цена товара 50-200$
- Быстрый цикл сделки
- Маржа от $10
- Вы должны быть готовы выделить от $50 на рекламу
- Полный пакет услуг по продвижению в Инстаграм (шапка профиля, контент, актуальные, все последние фишки и т.д.)
- Грамотное таргетирование
- Привлечение не только подписчиков, но и реальных клиентов
- В дальнейшем лояльное сотрудничество
- Вежливое, комфортное и быстрое обслуживание
- Доступ к вашему аккаунту
- Качественные фотографии товара
- Информация о вашем бизнесе
- Ваши предпочтения (цветовая гамма страницы, сторисы и др.)