talas_guzal

Гузаль talas_guzal

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продвижение бизнес-аккаунта в Инстаграм, SMM, таргет БЕСПЛАТНО!

Почему БЕСПЛАТНО???

Я в данное время обучаюсь продвижению аккаунтов в самой лучшей площадке СНГ University! BrandU! у Влада Ясько!

Прохожу курс "ИнстаПродвигатор", как говорит само название, цель курса направлена именно на продвижение Инстаграма, бизнеса и личных аккаунтов. 

Со своей стороны гарантирую безопасность Вашего аккаунта и качественную услугу, но высоких результатов пообещать не смогу, т.к. я только обучаюсь этому.  Именно поэтому я буду вести вашу страницу бесплатно.

От Вас требуется: 

  • До 1000 подписчиков или его нет
  • Средняя цена товара 50-200$
  • Быстрый цикл сделки
  • Маржа от $10
  • Вы должны быть готовы выделить от $50 на рекламу
С моей стороны будет сделано:

  • Полный пакет услуг по продвижению в Инстаграм (шапка профиля, контент, актуальные, все последние фишки и т.д.)
  • Грамотное таргетирование
  • Привлечение не только подписчиков, но и реальных клиентов
  • В дальнейшем лояльное сотрудничество
  • Вежливое, комфортное и быстрое обслуживание
Для работы потребуется:

  • Доступ к вашему аккаунту
  • Качественные фотографии товара
  • Информация о вашем бизнесе
  • Ваши предпочтения (цветовая гамма страницы, сторисы и др.)