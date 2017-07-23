Обо мне как о специалисте

Основная специализация - работа с текстами (копирайтинг, рерайтинг, seo - копирайтинг). Какой у меня опыт работы? Начинала писать тексты на заказ в далеком 2008 году, и продолжаю делать и на данный момент. Копирайтинг для меня - основная работа. Успела посотрудничать с основной частью известных бирж контента и двумя информационными сайтами. Работу выполняю максимально качественно. Даже если уверена, что всё написала правильно, проверяю статьи по сайту orfogrammka. Круг тем моих текстов очень широк. Не берусь только за техническую и узкоспециализированную тематику. В этих случаях сложно достичь высокого уровня уникальности. Работаю в меру оперативно. Выполняю работу достаточно быстро, но не в ночные часы.

Какое у меня образование? Высшее, филологический факультет. Очень люблю читать и постоянно занимаюсь саморазвитием.