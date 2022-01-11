Талия Хафизова

Композитор, автор-песен, актриса.

Также помогу Вам с направлениями:

- монтаж видео;

- создание обложки к книге

- создание обложки к песне/диску

- перевод текстов на английский, русский

- озвучка текстов на французском, английском, русском