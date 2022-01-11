Талия Хафизова
Композитор, автор-песен, актриса.
Также помогу Вам с направлениями:
- монтаж видео;
- создание обложки к книге
- создание обложки к песне/диску
- перевод текстов на английский, русский
- озвучка текстов на французском, английском, русском
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Портфолио
- Обложка к книге «Альмарисия»7 просмотров
- Обложка к песне9 просмотров
- Обложка к песне9 просмотров
- Клип к песне “Mais Que Faire”10 просмотров
- Клип к песне “DIEU”10 просмотров
- Клип к авторской песне “Lumière”11 просмотров
- “Connect to the Stars” музыкальное видео10 просмотров
- Клип к авторской песне "Chèvrefeuille”10 просмотров
- Клип "Rêve de Toi"9 просмотров