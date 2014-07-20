tamada_spb

Здравствуйте! в двух словах: каждый пользователь уникализируется (логин\пароль) и может: добавлять список А и список В. :) все просто :) Список А: 10 полей Список В: 6 полей и одно поле из список А. Без графики. Срочно!
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Количество: 100шт. одна анкета — 5 рублей. 7 полей "чисел", один комментарий и пять фото. все из интернета. Предложение актуально, как для разового исполнения, так и на постоянной основе.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
есть программа(андроид) типа клиент сервер, при нажатии определенных "клавиш" происходит запрос и соответственно приходит ответ :) Я прирожденный объясняла :) требуется автомотизировать этот Процесс. Результат: окно с Актуальными ответами. простите что коряво. могу показать в скайпе наглядно. Спасибо!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Количество: 50-100шт./сутки одна анкета — два рубля. 7 полей «чисел», один комментарий и пять фото. все из интернета. Предложение актуально, как для разового исполнения, так и на постоянной основе. Спасибо.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
без капчи. имя стаж телефон коммент фото сайт: аниматоры-спб,рф одна анкета 2 рубля. какие скорости наполнения возможны? пишите в Скайп: myplokatam. Спасибо.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
ТЗ: одна страница, без меню, без блогов, без всего... визуально: три столбца, форма заказа обратного звонка. пример: http://cleanfinish.ru/10/general/?rs=direct_search_7909575_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B WP. Skype.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $13
http://cleanfinish.ru/10/general/?rs=direct_search_7909575_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B необходимость в подобных задачах появляется периодически, рассматривать буду людей с отзывами преимущественно. Желательно длительное сотруджничество. Спасибо.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $85
Количество: 1000шт. заполнение 100шт в день. одна анкета — три рубля. оплата ежедневно. 8 полей текста и пять фото. все из интернета, регион СПб. аниматоры-спб.рф заходим — регистрируемся — создаем одну анкету в категории «фокусник"! для начала Сотрудничества — пишите в личку. спасибо.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! прием-раздача Заказов в сфере авторемонта. один тип пользователей оставляет заявку на ремонт(выбор из списка) другой тип может взять интересующий заказ. без графики. для малого круга пользователей. Жду с нетерпением, Ваши видение ситуаций и стоимость! Удачи.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Появилась таки потребность, наполнить сайт - товаРами. тематика: детские аниматоры. Добавление: Надо брать 1.Имя, 2.телефон, 3.о Себе, 4.фото(5шт) с сайта и копипастить. объем: от 200 до... чего хотелось: получить от Вас предложение т.к. опыта в данном направлении не ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад