tamada_spb

Сергеев Витя tamada_spb

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Онлайн учет в таблице

    $20

    Здравствуйте! в двух словах: каждый пользователь уникализируется (логин\пароль) и может: добавлять список А и список В. :) все просто :) Список А: 10 полей Список В: 6 полей и одно поле из список А. Без графики. Срочно!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка программы

    есть программа(андроид) типа клиент сервер, при нажатии определенных "клавиш" происходит запрос и соответственно приходит ответ :) Я прирожденный объясняла :) требуется автомотизировать этот Процесс. Результат: окно с Актуальными ответами. простите что коряво. могу показать в скайпе наглядно. Спасибо!

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление анкет (без капчи)

    Количество: 50-100шт./сутки одна анкета — два рубля. 7 полей «чисел», один комментарий и пять фото. все из интернета. Предложение актуально, как для разового исполнения, так и на постоянной основе. Спасибо.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Одна страница на WP

    $10

    ТЗ: одна страница, без меню, без блогов, без всего... визуально: три столбца, форма заказа обратного звонка. пример: http://cleanfinish.ru/10/general/?rs=direct_search_7909575_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B WP. Skype.

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать копию страницы на WP.

    $13

    http://cleanfinish.ru/10/general/?rs=direct_search_7909575_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B необходимость в подобных задачах появляется периодически, рассматривать буду людей с отзывами преимущественно. Желательно длительное сотруджничество. Спасибо.

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение анкетами

    $85

    Количество: 1000шт. заполнение 100шт в день. одна анкета — три рубля. оплата ежедневно. 8 полей текста и пять фото. все из интернета, регион СПб. аниматоры-спб.рф заходим — регистрируемся — создаем одну анкету в категории «фокусник"! для начала Сотрудничества — пишите в личку. спасибо.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Биржа Заказов

    Здравствуйте! прием-раздача Заказов в сфере авторемонта. один тип пользователей оставляет заявку на ремонт(выбор из списка) другой тип может взять интересующий заказ. без графики. для малого круга пользователей. Жду с нетерпением, Ваши видение ситуаций и стоимость! Удачи.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта товарами.

    Здравствуйте! Появилась таки потребность, наполнить сайт - товаРами. тематика: детские аниматоры. Добавление: Надо брать 1.Имя, 2.телефон, 3.о Себе, 4.фото(5шт) с сайта и копипастить. объем: от 200 до... чего хотелось: получить от Вас предложение т.к. опыта в данном направлении не ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Онлайн учет в таблице
Приятно поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. PS: Микрофон есть, но сломан. Обещаю купить новый. ;-)
Качество работы: спокойно и пониманием Задачи, отнесся к "небольшим изменениям" в ТЗ. Соблюдение сроков: задача решена досрочно. Коммуникация: терпелив, сдержан, с пониманием. Спасибо! З.Ы. Купите микрофон :)
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