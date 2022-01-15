Переводчик с/на английский и китайский языки с опытом более 5 лет!

Всем привет! Меня зовут Тамара, я являюсь практикующим переводчиком с/на английский и китайский языки с опытом более 5 лет. Уровень владения английским языком-С1 (Advanced), китайским- hsk4/hskk中级. За свой многолетний опыт попробовала себя в разных сферах перевода, в том числе и узко-специализированных (медицина, технический перевод), также владею официальным и художественным стилем перевода.

Коротко о моем образовании:

1) 2016-2020 ННГУ им. Н.И.Лобачевского по специальности "Международные отношения"- углубленное изучение английского и китайского языков, ежедневная языковая практика с носителями.

2) 2020-н.в.- Российский Университет Дружбы Народов по специальности "Менеджмент" с углубленным изучением английского языка по специальности управление.

Я всегда даю гарантии на свой перевод, делаю исключительно вручную без использования различных программ, при желании заказчика всегда готова бесплатно перевести небольшую часть заказа для подтверждения своей компетенции.

Я только начинаю свой путь на бирже, буду рада новым знакомствам и сотрудничеству!)