tamara_smyrnova

Інженер-проектувальник, дизайнер

Вітаю! Я сертифікований проєктувальник і вже більше 15-ти років займаюсь обстеженням, проєктуванням та реконструкцією житлових та громадських будівель.

І я точно знаю, що грамотно розроблений проєкт точно збереже Вам час, нерви та гроші!

Бо дизайн - це не лише красива картинка. Насамперед це ретельно пропрацьовані технічні рішення, коректно та зрозуміло виконані робочі креслення. Дизайн створюється саме з деталей. Ви швидко звикните до візуальної складової ремонту, а відчуття зручності та досконалості Вашої оселі залишиться з Вами на весь строк експлуатації виконаного ремонту!

Я гарантую індивідуальний підхід, якість робіт та дотримання оговорених строків.

Я починаю із знайомства з Вами та з приміщенням. Ми проговорюємо основні побажання та можливість їх реалізації. Потім виконуються обміри і починається робота над проєктом.

В залежності від складності, Ваших побажань та бюджету можна замовити необхідну за складом версію проєкту - від простого до складного з повною деталізацією. Все обговорюємо індивідуально.

Після отримання готового проєкту ми не прощаємося) Ви можете звертатися з питаннями та уточненнями, адже будівництво це така справа, що може мати приховані сюрпризи)

Також Ви можете замовити авторський супровід - щоб бути впевненими, що будівельники дотрималися проєкту, не змінили принципові рішення і Ви по закінченню ремонту отримаєте саме те чого очікували!