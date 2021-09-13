tamaragordeeva

ВСЁ для удаленной работы: от технических средств до неуемного желания!!!

E-mail: [email protected]

Проживание в Центральном районе г. Братска

Семейное положение: замужем; один ребенок

Образование: высшее

Учебное заведение: Иркутский Государственный университет

Специальность: связи с общественностью

Год окончания: 2006

Участие в семинарах/тренингах:

- «Строим новый бренд» («Катарсис», гг. Москва/Красноярск);

- «Креатив в рекламе» («Fresh», г. Братск);

- «Технологии продаж» («Новолит», гг. Новосибирск/Братск)

Дополнительные навыки:

- владение на высоком уровне ПК, оргтехникой, кассовым аппаратом;

- знание программ Word, Excel, Power Point, 1С: торговля и склад;

- уверенное пользование сетью Интернет, электронной почтой, ICQ, Skype;

- высокая скорость печати (в среднем 250 символов в минуту)

Профессиональные и личные качества: ответственность; пунктуальность; коммуникабельность; умение работать как в команде, так и индивидуально; безупречное знание русского языка (грамотная устная и письменная речь); решительность, целеустремленность.

Имеется водительское удостоверение кат.В (водительский стаж – 5 лет)