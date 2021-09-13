tamaragordeeva

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Проживание в Центральном районе г. Братска
Семейное положение: замужем; один ребенок
Образование: высшее
Учебное заведение: Иркутский Государственный университет
Специальность: связи с общественностью
Год окончания: 2006
Участие в семинарах/тренингах:
- «Строим новый бренд» («Катарсис», гг. Москва/Красноярск);
- «Креатив в рекламе» («Fresh», г. Братск);
- «Технологии продаж» («Новолит», гг. Новосибирск/Братск)
Дополнительные навыки:
- владение на высоком уровне ПК, оргтехникой, кассовым аппаратом;
- знание программ Word, Excel, Power Point, 1С: торговля и склад;
- уверенное пользование сетью Интернет, электронной почтой, ICQ, Skype;
- высокая скорость печати (в среднем 250 символов в минуту)
Профессиональные и личные качества: ответственность; пунктуальность; коммуникабельность; умение работать как в команде, так и индивидуально; безупречное знание русского языка (грамотная устная и письменная речь); решительность, целеустремленность.
Имеется водительское удостоверение кат.В (водительский стаж – 5 лет)