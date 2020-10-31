Сделаю продающий дизайн для вашего бизнеса 🔥

Что такое продающий дизайн? 

Парадокс, но суть этого термина — не дизайн, с помощью которого

увеличиваются продажи, а дизайн, который не мешает продажам.

Если обертка сделана правильно, посетитель не будет ее замечать.

Он не должен отвлекаться не только на тошнотворный дизайн,

но и на слишком творческий 

Моя задача — не удивить Вашу аудиторию оберткой,

а максимально сместить акцент на товар, его характеристики

и внешний вид, в том числе с помощью дизайна.