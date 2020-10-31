Евгений Тамаровский tamarovskytamarovsky
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю продающий дизайн для вашего бизнеса 🔥
Что такое продающий дизайн?
Парадокс, но суть этого термина — не дизайн, с помощью которого
увеличиваются продажи, а дизайн, который не мешает продажам.
Если обертка сделана правильно, посетитель не будет ее замечать.
Он не должен отвлекаться не только на тошнотворный дизайн,
но и на слишком творческий
Моя задача — не удивить Вашу аудиторию оберткой,
а максимально сместить акцент на товар, его характеристики
и внешний вид, в том числе с помощью дизайна.
Портфолио
- Презентация "Философия учения Конфуция"71 просмотр
- Обложка VK для лэшмейкера101 просмотр
- Обложка VK для микрозаймов60 просмотров