Тамара Мартиросян tamassinatamassina
37 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Статьи про путешествия и все, что с ними связано. Перевод с Eng и FR
- С октября 2013 года нахожусь в кругосветном путешествии, о котором пишу в своем блоге https://vk.com/public_letsgoaround. Объехала почти 30 стран. До этого 7 лет проработала в автомобильной сфере.
Есть огромное желание и время писать про все, что связано с темой путешествий. Теория (как организовать, чего опасаться и т.п.), личный опыт и интересные истории, гиды по городам и странам и т.д..
Кроме того, есть большой личный архив фотографий для иллюстрации статей.
- Перевод с английского и французского языков.
Действие аккаунта приостановлено!
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Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга