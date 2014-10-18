Статьи про путешествия и все, что с ними связано. Перевод с Eng и FR

- С октября 2013 года нахожусь в кругосветном путешествии, о котором пишу в своем блоге https://vk.com/public_letsgoaround. Объехала почти 30 стран. До этого 7 лет проработала в автомобильной сфере.

Есть огромное желание и время писать про все, что связано с темой путешествий. Теория (как организовать, чего опасаться и т.п.), личный опыт и интересные истории, гиды по городам и странам и т.д..

Кроме того, есть большой личный архив фотографий для иллюстрации статей.

- Перевод с английского и французского языков.