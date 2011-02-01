Срочно нужна работа для редактора русского языка. Образование по профилю

Соискатель на должность - редактор-корректор, набор текстов на русском языке

Ф.И.О. - Халилова Тамила Халиловна

Дата рождения 31.01.81

Телефон: +994-55-679-30-16; +994-12-452-89-02

E-mail: [email protected]

Семейное положение - замужем

Адрес: Республика Азербайджан, г.Баку, ул. Самира Алиева, 149

Опыт работы в обратном хронологическом порядке:

2007-2010 - Новостное агентство "Тренд", www.trend.az - редактор-корректор;

2005-2007 - Информационное агентство "ОЛАЙЛАР", газета "Факты и события", www.olaylar.az - корректор-оператор (скоростной набор текстов).

Учебные заведения, курсы в обратном хронологическом порядке:

Бакинский Славянский Университет (БСУ). Год окончания - 2003. Присвоена квалификация бакалавра. Специальность - учитель русского языка и литературы.

Стажировка в СМИ в разные годы.

Владение прикладным ПО: MS Office; Интернет

В настоящее время принимаю заказы на дому (корректура, литературная правка переводов и др. текстов, набор).

Дата заполнения _15 /02/2011_ года