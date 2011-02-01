Соискатель на должность - редактор-корректор, набор текстов на русском языке
Ф.И.О. - Халилова Тамила Халиловна
Дата рождения 31.01.81
Телефон: +994-55-679-30-16; +994-12-452-89-02
E-mail: [email protected]
Семейное положение - замужем
Адрес: Республика Азербайджан, г.Баку, ул. Самира Алиева, 149
Опыт работы в обратном хронологическом порядке:
2007-2010 - Новостное агентство "Тренд", www.trend.az - редактор-корректор;
2005-2007 - Информационное агентство "ОЛАЙЛАР", газета "Факты и события", www.olaylar.az - корректор-оператор (скоростной набор текстов).
Учебные заведения, курсы в обратном хронологическом порядке:
Бакинский Славянский Университет (БСУ). Год окончания - 2003. Присвоена квалификация бакалавра. Специальность - учитель русского языка и литературы.
Стажировка в СМИ в разные годы.
Владение прикладным ПО: MS Office; Интернет
В настоящее время принимаю заказы на дому (корректура, литературная правка переводов и др. текстов, набор).
Дата заполнения _15 /02/2011_ года