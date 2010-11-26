Практикующий журналист. Ищу удаленную работу, дополнительный заработок.

Меня зовут Татьяна Сергеевна Аминова, 28 лет, в журналистике с 2001 года, призер профессиональных конкурсов областного значения. Образование высшее журналистское, в 2005 году закончила соответствующий факультет Оренбургского государственного университета.

Живу в Оренбургской области, в городе Медногорске. Работаю заведующей отделом образования, здравоохранения, культуры, спорта и писем общественно-политической газеты «Медногорский рабочий». Пишу материалы на различные темы. Больше всего удаются проблемные статьи по обращениям читателей, а также статьи на семейную и молодежную тему. Ознакомиться с некоторыми из них вы можете на нашем официальном сайте www.gazetamr.ru.

Хочу найти удаленную работу, чтобы зарабатывать дополнительно. Готова к различным заданиям, с легкостью примусь за любую тему. Трудолюбива. Пишу стихи.