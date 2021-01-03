tamplierus

Опыт работы в фрилансинге 4 года. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Выполняю заказы один. У меня нет менеджеров и посредников.
Виды выполняемых мной заказов заказов:
1) копирайт, рерайт - компьютеры, интернет технологии, ПО, аудио, видео, мобильная связь, книгопечатание, авто, компьютерные игры, гуманитарные науки( история, обществознание, политология), политика, криминалистика;
2) фотошоп, корел дрей;
3)HTML
Выполняю все работы качественно, в течении установленного срока работы.
Время работы:
будние дни с 8-00 до 22-00;
выходные по индивидуальной договоренности с заказчиком.
Также участвую в конкурсах.
Владение иностранными языками:
английский - перевод, письмо;
немецкий - перевод, разговорный, письмо.
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