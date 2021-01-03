tamplierus

Опыт работы в фрилансинге 4 года. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Выполняю заказы один. У меня нет менеджеров и посредников.

Виды выполняемых мной заказов заказов:

1) копирайт, рерайт - компьютеры, интернет технологии, ПО, аудио, видео, мобильная связь, книгопечатание, авто, компьютерные игры, гуманитарные науки( история, обществознание, политология), политика, криминалистика;

2) фотошоп, корел дрей;

3)HTML

Выполняю все работы качественно, в течении установленного срока работы.

Время работы:

будние дни с 8-00 до 22-00;

выходные по индивидуальной договоренности с заказчиком.

Также участвую в конкурсах.

Владение иностранными языками:

английский - перевод, письмо;

немецкий - перевод, разговорный, письмо.