tamptress73

Екатерина Егорова tamptress73tamptress73
33 годаРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Образование
2008-2014
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
Факультет математики и информационных технологий, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Немецкий — читаю профессиональную литературу
Опыт работы
IT - специалист; проектный менеджер (ведение digital-проектов по внедрению), тех. поддержка
Действие аккаунта приостановлено!