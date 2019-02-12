tamptress73

Екатерина Егорова tamptress73

 
33 годаРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Образование

2008-2014

Ульяновский государственный университет, Ульяновск

Факультет математики и информационных технологий, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Немецкий — читаю профессиональную литературу

Опыт работы

IT - специалист; проектный менеджер (ведение digital-проектов по внедрению), тех. поддержка