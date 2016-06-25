tan4ik_91

Татьяна tan4ik_91

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ищу удаленную работу

 Опыт работы:

  

ОператорCall-centre

авг 2008  - май 2009 (10 мес)

Intimo.com.ua (intimo.com.ua)

Интернет-магазин белья икупальников

·        прием входящих звонков;

·        оформление заказов от клиентов;

·        информационный обзвон;

·        клиентская поддержка онлайн.

 

Контент –менеджер

Июнь  2010 - июль 2012 (14 мес)

Intimo.com.ua (intimo.com.ua)

Интернет-магазин белья икупальников

·        размещение товаров на сайт;

·        обработка фотографий ;

·        составление описаний товара;

·        поиск и сбор информации для написания текстов.

 

Продавец–консультант, менеджер по оптовым продажам

Август  2012 – декабрь  2013 (17 мес)

Intimo.com.ua (intimo.com.ua)

Интернет-магазин белья икупальников

·        работа с клиентами, которые впервыеобратились в компанию;

·        участие в выставках с целью поиска новыхклиентов;

·        информирование клиентов о новыхпоступлениях товара, акциях,  изменение вассортименте товаров, составление предзаказов, заказов;

·        составления отче та по продажам;

·        контроль расчетов с покупателями иотгрузки товара.

  

E-mail маркетолог

Январь  2014 –сейчас (18  мес)

Intimo.com.ua (intimo.com.ua)

Интернет-магазин белья икупальников

·        информационная рассылка Mailchimp;

·        составление акций и графика рассылок.

 

Контент-менеджер

Январь  2016– сейчас (6  мес)

Softart (softart.cl)

·        создание сайта в Joomla;

·        подготовка фото и видеоконтента;

·        ведение страничек в социальныхсетях.

 

 Образование 

КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)

Год окончания 2012

Учет и аудит со знанием английского языкабакалавр

 

КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)

Год окончания 2013

Учет и аудит магистр

 

Владение языками

Английский – выше среднего

Русский - свободно

Украинский - свободно

  

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

 Уверенный пользователь ПК, программ MicrosoftOffice, Photoshop, Mailchimp

Личные качества

 Пунктуальность, внимательность, аккуратность, обучаемость, ответственность, тактичность.

Цель

Реализация своего потенциала, развитие, обучение, быть полезной.

 