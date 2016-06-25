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Опыт работы:

ОператорCall-centre

авг 2008 - май 2009 (10 мес)

Intimo.com.ua ( intimo.com.ua )

Интернет-магазин белья икупальников

· прием входящих звонков;

· оформление заказов от клиентов;

· информационный обзвон;

· клиентская поддержка онлайн.

Контент –менеджер

Июнь 2010 - июль 2012 (14 мес)

Intimo.com.ua ( intimo.com.ua )

Интернет-магазин белья икупальников

· размещение товаров на сайт;

· обработка фотографий ;

· составление описаний товара;

· поиск и сбор информации для написания текстов.

Продавец–консультант, менеджер по оптовым продажам

Август 2012 – декабрь 2013 (17 мес)

Intimo.com.ua ( intimo.com.ua )

Интернет-магазин белья икупальников

· работа с клиентами, которые впервыеобратились в компанию;

· участие в выставках с целью поиска новыхклиентов;

· информирование клиентов о новыхпоступлениях товара, акциях, изменение вассортименте товаров, составление предзаказов, заказов;

· составления отче та по продажам;

· контроль расчетов с покупателями иотгрузки товара.

E-mail маркетолог

Январь 2014 –сейчас (18 мес)

Intimo.com.ua ( intimo.com.ua )

Интернет-магазин белья икупальников

· информационная рассылка Mailchimp;

· составление акций и графика рассылок.

Контент-менеджер

Январь 2016– сейчас (6 мес)

Softart ( softart.cl )

· создание сайта в Joomla;

· подготовка фото и видеоконтента;

· ведение страничек в социальныхсетях.

Образование

КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)

Год окончания 2012

Учет и аудит со знанием английского языкабакалавр

КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)

Год окончания 2013

Учет и аудит магистр

Владение языками

Английский – выше среднего

Русский - свободно

Украинский - свободно

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК, программ MicrosoftOffice, Photoshop, Mailchimp

Личные качества

Пунктуальность, внимательность, аккуратность, обучаемость, ответственность, тактичность.

Цель

Реализация своего потенциала, развитие, обучение, быть полезной.