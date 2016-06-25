Опыт работы:
ОператорCall-centre
авг 2008 - май 2009 (10 мес)
Интернет-магазин белья икупальников
· прием входящих звонков;
· оформление заказов от клиентов;
· информационный обзвон;
· клиентская поддержка онлайн.
Контент –менеджер
Июнь 2010 - июль 2012 (14 мес)
Интернет-магазин белья икупальников
· размещение товаров на сайт;
· обработка фотографий ;
· составление описаний товара;
· поиск и сбор информации для написания текстов.
Продавец–консультант, менеджер по оптовым продажам
Август 2012 – декабрь 2013 (17 мес)
Интернет-магазин белья икупальников
· работа с клиентами, которые впервыеобратились в компанию;
· участие в выставках с целью поиска новыхклиентов;
· информирование клиентов о новыхпоступлениях товара, акциях, изменение вассортименте товаров, составление предзаказов, заказов;
· составления отче та по продажам;
· контроль расчетов с покупателями иотгрузки товара.
E-mail маркетолог
Январь 2014 –сейчас (18 мес)
Intimo.com.ua (intimo.com.ua)
Интернет-магазин белья икупальников
· информационная рассылка Mailchimp;
· составление акций и графика рассылок.
Контент-менеджер
Январь 2016– сейчас (6 мес)
Softart (softart.cl)
· создание сайта в Joomla;
· подготовка фото и видеоконтента;
· ведение страничек в социальныхсетях.
Образование
КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)
Год окончания 2012
Учет и аудит со знанием английского языкабакалавр
КНЭУ им. Вадима Гетьмана (Киев, Украина)
Год окончания 2013
Учет и аудит магистр
Владение языками
Английский – выше среднего
Русский - свободно
Украинский - свободно
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Уверенный пользователь ПК, программ MicrosoftOffice, Photoshop, Mailchimp
Личные качества
Пунктуальность, внимательность, аккуратность, обучаемость, ответственность, тактичность.
Цель
Реализация своего потенциала, развитие, обучение, быть полезной.