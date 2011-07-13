Рерайт/копирайт, наполнение сайта контентом, опыт работы с СMS-ситемами
Высшее образование - инженер-системотехник.
Знание HTML, CSS, PHP. Опыт работы с СMS - Joomla, WordPress (Наполнение, редактирование, поиск и написание материалов по интересующей тематике).
Опыт в администрировании FreeBSD5.3,7.1 (установка, настройка, администрирование )
Буду рада работе по наполнению сайтов, рерайту/копирайту, администрированию .
К работе отношусь ответственно. Делаю быстро и качественно.
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1932
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#3154
Копирайтинг
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#8795