Web-designer

Привет!

Вам нужен яркий красивый лендинг? И, что немаловажно, удобный для пользователя?

Тогда вы попали туда, куда надо - ко мне ;)

Процесс работы происходит следующим образом:

1. Я задаю вопросы относительно сайта. Здесь как вам будет удобнее: созвониться или списаться.

2. В случае, если мы друг другу подходим, я начинаю работу. Вносится предоплата в размере 30%.

3. Составление прототипа. Это важный этап для дальнейшей работы. Мы согласовываем прототип, и если все окей - продолжаем дальше. Если нет - я переделываю и присылаю вам работу еще раз.

4. Дизайн сайта. Здесь я работаю над каждым блоком и присылаю вам на согласование в виде скрина.

5. Если есть правки - исправляю, если нет и вы довольны - производится остальная часть оплаты

Для меня важно, чтобы процесс работы протекал приятно и для меня, и для клиента, поэтому моя главная задача - помочь вам и сделать так, чтобы вы остались довольны моей работой :)

Пишите в любое время, я всегда отвечаю как только вижу сообщение.