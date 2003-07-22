tananyan_art

Артём Тананян tananyan_arttananyan_art
20 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Чертежи, 3d модели в Компас-3d, Siemens Nx и др.
Студент второго курса очной формы обучения на бюджетной основе МГТУ им Н. Э. Баумана. Свободно владею программами Компас 3d и Siemens NX, имею лицензионные версии. При необходимости готов изучить AutoCAD, Solidworks и т. д.
Некоторое время подрабатывал в средней школе учителем алгебры и геометрии для 6-8 классов.
Быстро обучаем. Ответственно выполняю поставленные задачи, совмещая скорость и качество их выполнения.
Никак не взаимосвязан с любыми политическими вопросами.
Я против войны в Украине!