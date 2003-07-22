tananyan_art

Чертежи, 3d модели в Компас-3d, Siemens Nx и др.

Студент второго курса очной формы обучения на бюджетной основе МГТУ им Н. Э. Баумана. Свободно владею программами Компас 3d и Siemens NX, имею лицензионные версии. При необходимости готов изучить AutoCAD, Solidworks и т. д.

Некоторое время подрабатывал в средней школе учителем алгебры и геометрии для 6-8 классов.

Быстро обучаем. Ответственно выполняю поставленные задачи, совмещая скорость и качество их выполнения.

Никак не взаимосвязан с любыми политическими вопросами.