Копирайт, рерайт, продающие тексты - точно в срок, выше ожиданий!

Пишу давно и на самые разнообразные темы. По профессии маркетолог. Работа в компаниях совершенно разной направленности (FMCG, продукты питания, инновационные разработки в области лазерной техники, строительство, железнодорожные комплектующие, автобизнес) научила быстро и с индивидуальным подходом писать различные тексты, гибко реагировать на требования рынка.

Обширный опыт в написании текстов для сайтов (ведение сайтов, новостных разделов, соцсетей), статей для журналов (научной тематики, но с понятным изложением), пресс-релизов, интервью.

Всегда соблюдаю сроки, сама не выношу опозданий и задержек.