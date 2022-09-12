Надійна і відповідальна помічниця🙌

Мене звуть Тетяна і я з України

Виховую сина в такий нелегкий час для своєї країни та свого народу, тому вирішила спробувати фріланс, щоб мати змогу заробітку при цьому приносити користь іншим!

Маю вищу закінчену освіту тому володію комп’ютером на високому рівні, вмію працювати з текстами різного напрямку! Відмінно володію українською та російською мовами. На розмовному рівні англійська та німецька мова

З користю проводжу час в соціальних мережах, тому будь-які завдання в цій сфері будуть виконуватись швидко і якісно!

Відповідальна, пунктуальна, добросовісна, швидко виконую будь-які поставлені переді мною задачі