tanchdem

Татьяна Демченко tanchdem

 
28 летЧехия/Пльзень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайт, СММ, Переводы, Корректура текстов, Рерайт

Приветствую Вас, уважаемый заказчик.

Я - Начинающий фрилансер.

За плечами филологическое образование, опыт в копирайте, ведении студенческих групп и  написании сценариев. 

Ответственный человек, отдающийся проекту на 100% 

Для Вас создам уникальный, нескучный, грамотный и востребованный контент, отвечающий Вашим желаниям и представлениям.

Свободно владею чешским языком, русским и средним уровнем английского, что позволяет мне искать информацию на иноязычных сайтах. 

  • Копирайт
  • СММ
  • Рерайт
  • Редактирование и корректура
  • Написание текстов
  • Перевод чешский-английский-русский
Подготовлю текст на любую тему (кроме узконаправленных, таких как медицина, право и т.д.)

Благодарю за внимание.

С нетерпением жду интересной работы.