Копирайт, СММ, Переводы, Корректура текстов, Рерайт

Приветствую Вас, уважаемый заказчик.

Я - Начинающий фрилансер.

За плечами филологическое образование, опыт в копирайте, ведении студенческих групп и написании сценариев.

Ответственный человек, отдающийся проекту на 100%

Для Вас создам уникальный, нескучный, грамотный и востребованный контент, отвечающий Вашим желаниям и представлениям.

Свободно владею чешским языком, русским и средним уровнем английского, что позволяет мне искать информацию на иноязычных сайтах.

Копирайт

СММ

Рерайт

Редактирование и корректура

Написание текстов

Перевод чешский-английский-русский

Подготовлю текст на любую тему (кроме узконаправленных, таких как медицина, право и т.д.)

Благодарю за внимание.

С нетерпением жду интересной работы.