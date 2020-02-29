Копирайт, СММ, Переводы, Корректура текстов, Рерайт
Приветствую Вас, уважаемый заказчик.
Я - Начинающий фрилансер.
За плечами филологическое образование, опыт в копирайте, ведении студенческих групп и написании сценариев.
Ответственный человек, отдающийся проекту на 100%
Для Вас создам уникальный, нескучный, грамотный и востребованный контент, отвечающий Вашим желаниям и представлениям.
Свободно владею чешским языком, русским и средним уровнем английского, что позволяет мне искать информацию на иноязычных сайтах.
- Копирайт
- СММ
- Рерайт
- Редактирование и корректура
- Написание текстов
- Перевод чешский-английский-русский
Благодарю за внимание.
С нетерпением жду интересной работы.