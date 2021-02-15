tanchertancher

В поисках интересной работы, дружу с фотошопом уже 10лет. Быстро учусь новому. Всегда готова к профессиональному росту и к испытания! м.

Занимаюсь фотошопом уже больше 10 лет, всегда с радостью изучаю новые техники, и креативные подходы в обработке изображений. Качественно выполняю ретуш. Проработала почти 10лет дизайнером в фотостудии, за плечами сотни тысяч обработанных фото как на документы так и художественных.

Моя страсть и хобби восстановление старых рваных повреждённых снимков. Чем старее снимок тем интереснее.