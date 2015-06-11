Дизайнер

2007 – 2009 Типография «TST» – дизайнер (наружная реклама, полиграфия)

Основные обязанности:

Разработка и исполнение стендов, указателей, вывесок. Дизайн

полиграфической продукции: буклетов, этикеток, флайеров,

листовок, визиток и т.д.

2009 июнь – 2009 август Витражная мастерская «Умит» – Помощник мастера

Основные обязанности:

Разработка эскизов, сбор витражей.

2009 август – 2011 ноябрь Компания «Foxcom international» – Дизайнер (дизайн полиграфии)

Основные обязанности:

Разработка дизайна флаеров, буклетов.

2011 май – 2011 сентябрь Рекламное агенство «Kit Publishing» – Дизайнер (дизайн полиграфии),

дизайнерская группа журнала «Кенгуру»

Основные обязанности:

Разработка рекламных модулей, буклетов и другой полиграфии

2011 ноябрь – 2013 Журнал «Открытая школа» – Дизайнер-верстальщик

Основные обязанности:

Верстка журнала.

2012 сентябрь – 2012 декабрь Web-студия «Mastersite» – Дизайнер (сайты, дизайн полиграфии)

Основные обязанности:

Разработка дизайна сайтов, а так же рекламных модулей, буклетов и

другой полиграфии.

2013 январь – 2014 сентябрь DASM Interactive «Galamtor» – Веб-дизайнер (сайты, дизайн полиграфии)

Основные обязанности:

Разработка дизайна сайтов, а так же рекламных модулей, буклетов и

другой полиграфии

Дополнительная информация:

Языки: русский - свободно; казахский, английский, чешский.