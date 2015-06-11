2007 – 2009 Типография «TST» – дизайнер (наружная реклама, полиграфия)
Основные обязанности:
Разработка и исполнение стендов, указателей, вывесок. Дизайн
полиграфической продукции: буклетов, этикеток, флайеров,
листовок, визиток и т.д.
2009 июнь – 2009 август Витражная мастерская «Умит» – Помощник мастера
Основные обязанности:
Разработка эскизов, сбор витражей.
2009 август – 2011 ноябрь Компания «Foxcom international» – Дизайнер (дизайн полиграфии)
Основные обязанности:
Разработка дизайна флаеров, буклетов.
2011 май – 2011 сентябрь Рекламное агенство «Kit Publishing» – Дизайнер (дизайн полиграфии),
дизайнерская группа журнала «Кенгуру»
Основные обязанности:
Разработка рекламных модулей, буклетов и другой полиграфии
2011 ноябрь – 2013 Журнал «Открытая школа» – Дизайнер-верстальщик
Основные обязанности:
Верстка журнала.
2012 сентябрь – 2012 декабрь Web-студия «Mastersite» – Дизайнер (сайты, дизайн полиграфии)
Основные обязанности:
Разработка дизайна сайтов, а так же рекламных модулей, буклетов и
другой полиграфии.
2013 январь – 2014 сентябрь DASM Interactive «Galamtor» – Веб-дизайнер (сайты, дизайн полиграфии)
Основные обязанности:
Разработка дизайна сайтов, а так же рекламных модулей, буклетов и
другой полиграфии
Дополнительная информация:
Языки: русский - свободно; казахский, английский, чешский.