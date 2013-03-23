tane-28

Татьяна tane-28

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

1. опыт работы с типографиями;

2. опыт работы в дизайнерских программах (полный пакет Adobe ‚CorelDRAW, основные навыки работы в 3D Max );

4. навыки Web - дизайна, основные навыки работы в HTML, основные навыки работы в Macromedia Flash (создание

мультиков);

5. опыт в разработке дизайна полиграфической продукции (печатная реклама), фирменного стиля, создание Brandbook (предпечатная обработка, верстка);

6. основные навыки в создание рекламных текстов,навыки в техники фотосъемки и видеосъемки, навыки рисунка от руки

7.Опыт работы с наружной рекламой (фотопривязки)

Полное портфолио при необходимости вышлю на почту

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
нет рейтинга