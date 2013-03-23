1. опыт работы с типографиями;
2. опыт работы в дизайнерских программах (полный пакет Adobe ‚CorelDRAW, основные навыки работы в 3D Max );
4. навыки Web - дизайна, основные навыки работы в HTML, основные навыки работы в Macromedia Flash (создание
мультиков);
5. опыт в разработке дизайна полиграфической продукции (печатная реклама), фирменного стиля, создание Brandbook (предпечатная обработка, верстка);
6. основные навыки в создание рекламных текстов,навыки в техники фотосъемки и видеосъемки, навыки рисунка от руки
7.Опыт работы с наружной рекламой (фотопривязки)
Полное портфолио при необходимости вышлю на почту
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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от $50
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Фирменный стиль
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от $100
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