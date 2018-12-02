Контент-менеджер

- размещение текстового и графического контента через разные системы управления сайтом (CMS) (самописные, WordPress, NetCat, OpenCard, Bitrix) с использованием базового уровня HTML;

- поиск, подбор и обработка графического контента для размещения.

- курирование контента (мониторинг Мониторинг актуальных тем в соцсетях и на тематических интернет-ресурсах, сбор, систематизация и публикация информации, имеющей отношение к определённой теме или сфере);

- ведение интернет-магазинов (заполнение карточек товаров, актуализация наличия, подготовка и размещение описаний);

- вычитка и корректура текстов;

- тестирование медиа-проектов;

Опыт работы: 16 лет