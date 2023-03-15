tani-touch

Татьяна tani-touch

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайн, разработка сайтов, фирменный стиль, стратегии маркетинга

Привет, я руководитель проектов в маркетинге и дизайне, графический дизайнер, веб дизайнер. Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга - более 10 лет

 

Предоставляю услуги по разработке: 

- Веб-дизайна - разработка веб-сайтов, лендингов 

- Фирменного стиля и брендинга 

- Графического дизайна, разработки печатных \ рекламных материалов 

- Дизайна и верстки брошюр, изданий 

- Маркетингового анализа и стратегий 

 (проекты реализую сама либо вместе с командой - зависит от сложности проекта, нужных компетенций). 

Свободно говорю на английском и еще 3 языках, люблю международные проекты. 

 

Заказчики часто обращаются ко мне, когда нужно запустить проект и сделать все – от аналитики, концепции продукта, маркетинговой стратегии до ее реализации в мельчайших деталях (веб-сайт, рекламная продукция, онлайн продвижение).

Портфолио:  designtouch.ru

Страница в ВК: https://vk.com/design.touch

Портфолио