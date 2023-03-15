Веб-дизайн, разработка сайтов, фирменный стиль, стратегии маркетинга

Привет, я руководитель проектов в маркетинге и дизайне, графический дизайнер, веб дизайнер. Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга - более 10 лет

Предоставляю услуги по разработке:

- Веб-дизайна - разработка веб-сайтов, лендингов

- Фирменного стиля и брендинга

- Графического дизайна, разработки печатных \ рекламных материалов

- Дизайна и верстки брошюр, изданий

- Маркетингового анализа и стратегий

(проекты реализую сама либо вместе с командой - зависит от сложности проекта, нужных компетенций).

Свободно говорю на английском и еще 3 языках, люблю международные проекты.

Заказчики часто обращаются ко мне, когда нужно запустить проект и сделать все – от аналитики, концепции продукта, маркетинговой стратегии до ее реализации в мельчайших деталях (веб-сайт, рекламная продукция, онлайн продвижение).

Портфолио: designtouch.ru

Страница в ВК: https://vk.com/design.touch