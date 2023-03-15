Привет, я руководитель проектов в маркетинге и дизайне, графический дизайнер, веб дизайнер. Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга - более 10 лет
Предоставляю услуги по разработке:
- Веб-дизайна - разработка веб-сайтов, лендингов
- Фирменного стиля и брендинга
- Графического дизайна, разработки печатных \ рекламных материалов
- Дизайна и верстки брошюр, изданий
- Маркетингового анализа и стратегий
(проекты реализую сама либо вместе с командой - зависит от сложности проекта, нужных компетенций).
Свободно говорю на английском и еще 3 языках, люблю международные проекты.
Заказчики часто обращаются ко мне, когда нужно запустить проект и сделать все – от аналитики, концепции продукта, маркетинговой стратегии до ее реализации в мельчайших деталях (веб-сайт, рекламная продукция, онлайн продвижение).
Портфолио: designtouch.ru
Страница в ВК: https://vk.com/design.touch
Портфолио
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