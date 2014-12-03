Ищу партнеров

Яищупартнеров в законный интернет-бизнес.

Наша деятельность с продажами несвязана.Мы зарабатываем с Компанией Орифлэйм

не в.ыходяиз дома с помощью интернет .Классические

методы работы в компании здесь НЕ

применяются .Основные принципы работы:-Без

вложений (не нужно покупать систему

обучения и инструменты для работы) Без

продаж (не нужно никому продавать

продукцию и бегать с каталогами ,только

личное потребление по мере необходимости,

обязательных заказов нет) Без личного

контакта (никаких звонков, презентаций,

поездок в офисы или на встречу).Требования:от 18 лет, обучаемость , целеустремлённость,

коммуникабельность, знание ПК, наличие

интернета.Обязанности:Прием и регистрация клиентов, ведение

документации, работа с клиентской базой

и т. д.Условия: Свободный график, минимум 2 -3 часа в

день , наличие ПК со стабильным выходом

в интернет, навыки общения через

социальные сети (активный пользователь

соц сетей), навыки общения через

электронную почту (наличие эл. почты)Возможностикарьерного роста до директора сети с

доходом от 80 000 рублей и персональным

автомобилем.Через2 года работы есть возможность приобрести

квартиру в своем городе в рамках программы

(при условии активной работы квартира

достается бесплатно)Способнымсотрудникам предоставляются путевки

за границу один раз в год.Дополнительно:Всезаявки на работу просьба высылать на

электронную почту. Отвечув течении 24 часов.