Яищупартнеров в законный интернет-бизнес.
Наша деятельность с продажами несвязана.Мы зарабатываем с Компанией Орифлэйм
не в.ыходяиз дома с помощью интернет .Классические
методы работы в компании здесь НЕ
применяются .Основные принципы работы:-Без
вложений (не нужно покупать систему
обучения и инструменты для работы) Без
продаж (не нужно никому продавать
продукцию и бегать с каталогами ,только
личное потребление по мере необходимости,
обязательных заказов нет) Без личного
контакта (никаких звонков, презентаций,
поездок в офисы или на встречу).Требования:от 18 лет, обучаемость , целеустремлённость,
коммуникабельность, знание ПК, наличие
интернета.Обязанности:Прием и регистрация клиентов, ведение
документации, работа с клиентской базой
и т. д.Условия: Свободный график, минимум 2 -3 часа в
день , наличие ПК со стабильным выходом
в интернет, навыки общения через
социальные сети (активный пользователь
соц сетей), навыки общения через
электронную почту (наличие эл. почты)Возможностикарьерного роста до директора сети с
доходом от 80 000 рублей и персональным
автомобилем.Через2 года работы есть возможность приобрести
квартиру в своем городе в рамках программы
(при условии активной работы квартира
достается бесплатно)Способнымсотрудникам предоставляются путевки
за границу один раз в год.Дополнительно:Всезаявки на работу просьба высылать на
электронную почту. Отвечув течении 24 часов.