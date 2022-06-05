tania-200mika

Володію середнім рівнем англійської мови. Можу працювати в Adobe Lightroom та інших мобільних програмах редагування фотографій та відео на телефоні. Навчаюся Adobe Photoshop. Володію пакетом Microsoft Office. Можу оформляти та писати тексти для постів у соціальних мережах. Можу підібрати та скоригувати фото за кольором та загальною картинкою для профілів у соціальних мережах, які раніше навчалися на графічного дизайнера. Маю додаткове хобі фотографування.