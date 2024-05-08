Видеопрезентации проектов, рекламные ролики.
Я научилась создавать группы, оформлять их в едином стиле, создавать баннеры, лендинги в Тильде.
Прошла тренинг по созданию продающих видеопрезентаций
в профессиональной программе Vegas Pro. Получила сертификаты.
Создаю промо и рекламные ролики на заказ.
Изучила программу ProShow Producer и для души создаю видеопоздравления с праздниками и Юбилеями.
Мной успешно пройден практический марафон "Специалист по
чат-ботам" и получен сертификат. Теперь я умею на базовом уровне настраивать чат-бота, который соберет подписчиков с нуля.
И это далеко не все мои навыки. Продолжаю учиться.