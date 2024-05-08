Видеопрезентации проектов, рекламные ролики.

Я научилась создавать группы, оформлять их в едином стиле, создавать баннеры, лендинги в Тильде.

Прошла тренинг по созданию продающих видеопрезентаций

в профессиональной программе Vegas Pro. Получила сертификаты.

Создаю промо и рекламные ролики на заказ.

Изучила программу ProShow Producer и для души создаю видеопоздравления с праздниками и Юбилеями.

Мной успешно пройден практический марафон "Специалист по

чат-ботам" и получен сертификат. Теперь я умею на базовом уровне настраивать чат-бота, который соберет подписчиков с нуля.

И это далеко не все мои навыки. Продолжаю учиться.