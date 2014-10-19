Опыт работы с текстами более двух лет. Делаю рерайты, копирайтинг, пишу s

Смирнова Татьяна Ильинична

Опыт работы с текстами более двух лет. Делаю рерайты, копирайтинг, пишу seo-статьи. Все это время работала с одним заказчиком, но в данный момент не хватает объема работ. Пишу на любые темы, кроме программного обеспечения, сравнительного анализа технических средств и сотовых телефонов. Работу выполняю качественно и в срок. Иностранными языками не владею.