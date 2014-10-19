Татьяна Смрнова tania120168tania120168
55 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Опыт работы с текстами более двух лет. Делаю рерайты, копирайтинг, пишу s
Смирнова Татьяна Ильинична
Опыт работы с текстами более двух лет. Делаю рерайты, копирайтинг, пишу seo-статьи. Все это время работала с одним заказчиком, но в данный момент не хватает объема работ. Пишу на любые темы, кроме программного обеспечения, сравнительного анализа технических средств и сотовых телефонов. Работу выполняю качественно и в срок. Иностранными языками не владею.
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Портфолио
- Ювелирные украшения в подарок143 просмотра
- Аэрография для ноутбуков196 просмотров
- Прелести отдыха в Подмосковье160 просмотров
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