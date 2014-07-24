Инженер по контролю качества

Опыт работы в IT-сфере около 3 лет. Ведение проектов, аналитика, тестирование.

Системы баг-трекинга: Trac, Jira, HP QC

Опыт тестирования ПО: ручное, автоматизированное

ОС: Windows, Linux (*buntu, fedora, ALT), MacOS

Системы контроля версий: SVN, Git

Английский язык- технический, письменный

Инструменты: IntelliJ IDEA, Eclipse, Oracle SQL developer, SQL*Plus, Code::Blocks, MS Visual Studio, Maven, PuTTY, WinSCP, SoapUI, Zed Attack Proxy, Top Team

Помимо деятельности в сфере тестирования, занимаюсь фото-ретушью и дизайном.