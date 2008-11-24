Лавренюк Татьяна, лингвист-переводчик по образованию, в совершенстве владею английским и испанским языками, имею опыт устного и письменного перевода с английского и испанского на русский и наоборот, с испанского на английский: в частности, переводила сайт для компании Wellness, занимающейся производством технологии и средств для здоровья и красоты, Metalbo, компании, специализирующейся на строительстве подъемных кранов и др; работала устным переводчиком для туристов из Америки, Мексики, Чили.

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность, заинтересованность в качественном и быстром выполнении перевода.