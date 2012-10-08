taniatania

Интернет магазин TeleOlimp.ru

Интернет-магазин TeleOlimp.ru предлагает своим покупателям широкий ассортимент аудио, видео и телевизионной техники с доставкой. Плазменные, LCD, LED телевизоры, в том числе с поддержкой функции 3D. Отличным дополнением к домашнему кинотеатру будет акустика 5.1 от известных мировых брендов Panasonic и Phillips. Посмотреть запись с диска вы сможете на DVD и Blu ray плеерах, большой выбор которых можно найти в нашем каталоге товаров. Удобство установки и эксплуатации техники обеспечат имеющиеся в наличии аксессуары — кронштейны, тумбы, стабилизаторы напряжения.