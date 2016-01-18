Возможно все! На невозможное просто нужно чуть больше времени...

Здравствуй, уважаемый гость!

Если ты здесь, значит заинтересован в сотрудничестве со мной или хотя бы желаешь посмотреть на что я гожусь.

Не претендую на идеального текстовика с многолетним стажем и готовыми ответами на все вопросы, но свою работу люблю обожаю и стремлюсь делать хорошо как можно лучше.

Принципиально считаю, что неинтересных тем не бывает, поэтому помимо многочисленных

хобби (изучение языческой мифологии, истории древних цивилизаций,

научная деятельность, сучукрлит, туризм…) жажду получать новые знания и

применять имеющиеся.

Образование филолога обеспечило наличие определенных навыков творчества и дергающийся глаз при виде ошибки =)

Могу и практикую:

статьи для блога, сайта;

копирайт;

рерайт;

сценарии;

художественные тексты (проза, стих);

научные работы для студентов;

отзывы.

Всегданаходить компромисс и войти в положение. Предпочитаю доброжелательное общение.

Интернет работает без перебоев, свет не выключают, компьютер не виснет, кошка файлы не удаляет, ночью предпочтительно сплю.

Буду рада сотрудничеству!