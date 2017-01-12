tanik28

Татьяна Голубева tanik28

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Очень люблю свою работу
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Отзывы заказчиков
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
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Хорошая работа, грамотный исполнитель
Отличный заказчик. Спасибо за работу. Задачи поставлены ясно, приятно работать со специалистами своего дела.
Ответный отзыв