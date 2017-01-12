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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Хорошая работа, грамотный исполнитель
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо за работу. Задачи поставлены ясно, приятно работать со специалистами своего дела.