Письменный перевод с немецкого языка на русский и обратно

2010 — лингвист,переводчик, Воронежский Государственный Университет, факультетет романо-германской филологии, с отличием

2009 — последовательный перевод в сфере бизнеса и промышленности:сопровождение делегации предпринимателей из Германии, организованной Министерством экономики и технологий ФРГ в Воронеже и Воронежской области. Руководитель делегации - советник по странам СНГ Министерства экономики и технологий ФРГ Бернхард Дух. В ходе поездки посещены ведущие предприятия Воронежа и Воронежской области, где мною был осуществлён последовательный перевод в сфере бизнеса и промышленности.

2008 — стажировка в рамках программы межуниверситетского обмена, Университет им.Гумбольдта г.Берлин, сертификат

Осуществляю письменный/синхронный/последовательный перевод с немецкого языка на русский и обратно.