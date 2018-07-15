tanjapoljashkevi

Татьяна Поляшкевич tanjapoljashkevitanjapoljashkevi
39 летБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помощник SEO-специалист
01.2013-
По настоящее
Время
Интерактивный справочник Инфорино
Москва, inforino.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
· Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)
Менеджер
Заполнение базы данных, звонки по скайпу.
10.2014-
11.2015
Репсар
Москва, www.repsar.ru
Помощник SEO-специалист
Поискдоноров, закупка ссылок, составление отчётов, внесение изменений на сайт,
размещение статей на страницы сайта, размещение видео на сайт.
Действие аккаунта приостановлено!