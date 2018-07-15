tanjapoljashkevi

Татьяна Поляшкевич tanjapoljashkevi

 
39 летБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помощник SEO-специалист

01.2013-

По настоящее

Время 

Интерактивный справочник Инфорино

Москва, inforino.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

·        Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и

прочее)

Менеджер

Заполнение базы данных, звонки по скайпу.

       

10.2014-

11.2015   

Репсар

Москва, www.repsar.ru

Помощник SEO-специалист 

Поискдоноров, закупка ссылок, составление отчётов, внесение изменений на сайт,

размещение статей на страницы сайта, размещение видео на сайт.