tank666

Юрий Зеленковский tank666

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сертифицированный специалист в области веб-дизайна — https://zend.pro

Специальность: UX/UI-дизайнер, веб-дизайнер 

Опыт работы в сфере дизайна: с 2010 г. 

Сайт: https://zend.pro/ 

Обо мне: квалифицированный специалист в области веб-дизайна и разработки сайтов для мобильных устройств, сертифицированный участник Google Partners, Google Academy for Ads, Google Digital Garage, Яндекс.Эксперт, LinkedIn Learning, FutureLearn, HubSpot Academy, TemplateMonster, Нетологии, GeekBrains.

ВЕБ-ДИЗАЙН — разработка макетов:

  • Landing Page;
  • Промо-сайтов;
  • Сайтов-визиток;
  • Корпоративных сайтов;
  • Сайтов-витрин;
  • Интернет-магазинов;
  • Информационных порталов.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

 — разработка:
  • Визитных карточек;
  • Кредитных карт;
  • Сертификатов;
  • Афиш;
  • Листовок;
  • Брошюр.

ПЛАН РАБОТЫ:

  • Обсуждаем техническое задание, уточняем нюансы по проекту;
  • Оговариваем стоимость, сроки, этапы и сумму оплаты за этап;
  • Договорились — делаю черновой вариант прототипов;
  • Разрабатываю прототипы, обсуждаю с вами, вносим корректировки;
  • После согласования прототипов, я приступаю к отрисовке всех страниц.

Конечный результат

 — архив 7z (rar, zip или другие), включающий в себя все страницы дизайн-макета в формате «.psd» и/или «.ai» + папки со всеми необходимыми изображениями и шрифтами для последующей вёрстки и/или программирования.
Дизайн сайтов
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