Сертифицированный специалист в области веб-дизайна — https://zend.pro
Специальность: UX/UI-дизайнер, веб-дизайнер
Опыт работы в сфере дизайна: с 2010 г.
Сайт: https://zend.pro/
Обо мне: квалифицированный специалист в области веб-дизайна и разработки сайтов для мобильных устройств, сертифицированный участник Google Partners, Google Academy for Ads, Google Digital Garage, Яндекс.Эксперт, LinkedIn Learning, FutureLearn, HubSpot Academy, TemplateMonster, Нетологии, GeekBrains.
ВЕБ-ДИЗАЙН — разработка макетов:
- Landing Page;
- Промо-сайтов;
- Сайтов-визиток;
- Корпоративных сайтов;
- Сайтов-витрин;
- Интернет-магазинов;
- Информационных порталов.
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН— разработка:
- Визитных карточек;
- Кредитных карт;
- Сертификатов;
- Афиш;
- Листовок;
- Брошюр.
ПЛАН РАБОТЫ:
- Обсуждаем техническое задание, уточняем нюансы по проекту;
- Оговариваем стоимость, сроки, этапы и сумму оплаты за этап;
- Договорились — делаю черновой вариант прототипов;
- Разрабатываю прототипы, обсуждаю с вами, вносим корректировки;
- После согласования прототипов, я приступаю к отрисовке всех страниц.
Конечный результат— архив 7z (rar, zip или другие), включающий в себя все страницы дизайн-макета в формате «.psd» и/или «.ai» + папки со всеми необходимыми изображениями и шрифтами для последующей вёрстки и/или программирования.
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#6014