Сертифицированный специалист в области веб-дизайна — https://zend.pro

Специальность: UX/UI-дизайнер, веб-дизайнер

Опыт работы в сфере дизайна: с 2010 г.

Сайт: https://zend.pro/

Обо мне: квалифицированный специалист в области веб-дизайна и разработки сайтов для мобильных устройств, сертифицированный участник Google Partners, Google Academy for Ads, Google Digital Garage, Яндекс.Эксперт, LinkedIn Learning, FutureLearn, HubSpot Academy, TemplateMonster, Нетологии, GeekBrains.

ВЕБ-ДИЗАЙН — разработка макетов:

Landing Page;

Промо-сайтов;

Сайтов-визиток;

Корпоративных сайтов;

Сайтов-витрин;

Интернет-магазинов;

Информационных порталов.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Визитных карточек;

Кредитных карт;

Сертификатов;

Афиш;

Листовок;

Брошюр.

— разработка:

ПЛАН РАБОТЫ:

Обсуждаем техническое задание, уточняем нюансы по проекту;

Оговариваем стоимость, сроки, этапы и сумму оплаты за этап;

Договорились — делаю черновой вариант прототипов;

Разрабатываю прототипы, обсуждаю с вами, вносим корректировки;

После согласования прототипов, я приступаю к отрисовке всех страниц.

Конечный результат