Портфолио https://www.artstation.com/artist/tankoffsky
Soft: 3dmax, 3d coat, Blender, Marvelous Designer, Quixel Suite, Photoshop, Marmoset
Toolbag, V-Ray, Corona render
Навыки:
- хай поли, лоу поли моделирование;
- создание uv-разверток;
- ретопология;
- запекание текстур;
- PBR текстурирование;
- визуализация.
Опыт в моделировании:
- объекты окружения и наполнения игровой сцены;
- автомобили;
- оружие;
- люди, а также фентэзи-персонажи;
- интерьеры и предметы интерьеров;
- экстерьеры;
- sci-fi.
Ищу постоянную удаленную работу в области игровой индустрии.Имела опыт в создании объектов окружения для игровых проектов. Знакома с полным
циклом создания и подготовки модели для игрового движка. Имею желание и
способности быстро учиться чему-то новому и совершенствовать навыки.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype:merkulova_tania
Phone: +79272694571