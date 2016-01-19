3D моделлер

Портфолио https://www.artstation.com/artist/tankoffsky

Soft: 3dmax, 3d coat, Blender, Marvelous Designer, Quixel Suite, Photoshop, Marmoset

Toolbag, V-Ray, Corona render

Навыки:

- хай поли, лоу поли моделирование;

- создание uv-разверток;

- ретопология;

- запекание текстур;

- PBR текстурирование;

- визуализация.

Опыт в моделировании:

- объекты окружения и наполнения игровой сцены;

- автомобили;

- оружие;

- люди, а также фентэзи-персонажи;

- интерьеры и предметы интерьеров;

- экстерьеры;

- sci-fi.

Ищу постоянную удаленную работу в области игровой индустрии.Имела опыт в создании объектов окружения для игровых проектов. Знакома с полным

циклом создания и подготовки модели для игрового движка. Имею желание и

способности быстро учиться чему-то новому и совершенствовать навыки.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype:merkulova_tania

Phone: +79272694571