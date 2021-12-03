Всем привет!

Я всей душой люблю историю и увлечена процессом познания того, как в прошлом жили люди: чем дышали , о чем думали, во что верили. Я знаю, что для многих история непонятна и состоит из череды правителей и скучных дат . На самом же деле, главный урок истории в том, что никто не извлекает из нее уроков.

Всех желающих узнать историю с новой стороны, или просто нужна помощь с ДЗ, реферат лень писать-все понимаю, и приглашаю на онлайн-занятия. Пишите в мессенджерах-

Vk: Таня Кенн

tg: @tanschatzhen

Инста: levina8127