tanusic

Татьяна Хохлова tanusic

 
43 годаРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта
Отлично поработали с Татьяной
Давно работаю с этими замечательными девушками , очень давольна и всем рекомендую
Ответный отзыв
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Создание небольшой газеты
Была создана газета, понравилась заказчику с первого раза. Как всегда - четкое ТЗ и своевременная оплата. С Татьяной очень приятно сотрудничать.
Просто умнички мои как всегда все сделали вовремя четко и со вкусом
Ответный отзыв
Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение сайта
Замечательный заказчик. Оплата - в день получения работы. Рекомендыю.
asstreya
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение сайта
Очень понравилось работать с Татьяной. Она – ответственный и порядочный заказчик. Всегда четко формулирует цель и задачи того или иного задания. Оплату производит вовремя, без задержек. Рекомендую Татьяну как серьезного и порядочного заказчика.
На данный момент это самый лучший копирайтер и рерайтер с которым мне приходилось работать .Все задания выполняются быстро и самое главное качественно.Не задаются неадекватные раздражающие вопросы , соотношение ключевиков к тексту почти идеальное одним словом классный работник.
Ответный отзыв
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Наполнение сайта статьями строительного характера
Татьяна - замечательный заказчик. Во-первых, адекватная девушка, четко и грамотно дающая задание для работы, во-вторых, перевела предоплату до начала работ, в-третьих - мы сотрудничаем и дальше. Всем рекомендую!
Замечательная умная добрая исполнительная команда профессионалов довольна как никогда .Прям всем настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв