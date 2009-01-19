Требуются рерайтеры для написания статей оплата 1 wmz за 1000 знаков
Копирайтинг91 заявка
Закрыт
15 лет назад
Требуются рерайтеры для написания статей оплата 1 wmz за 1000 знаков
Нужен редактор для создания небольшой газеты
Требуются копирайтеры и рерайтеры для наполнения сайта статьями и написания текстов.1$ 1000 знаков
Нужны фотографии для сайта на строительную тему и фото строительной техники ,так же новостные фото.ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ФОТО-УНИКАЛЬНОСТЬ.Стоимость одной фото от 20 рублей.
Требуется копирайтер и рерайтер для наполения сайта статьями строительного характера.1000 знаков-1$ на 1000 знаков должно быть 6 ключивиков.