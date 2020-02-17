Создаю сайты под ключ на Tilda

Меня зовут Татьяна, я занимаюсь созданием сайтов на Tilda. Прошла мощный курс Антона Бочкарева "Мастерская онлайн-профессий". Имею диплом специалиста. Я пришла в профессию недавно, но мне очень нравится делится идеями с заказчиками, делать интересные,яркие сайты, которые помогают выделяться среди конкурентов. Учитываю все пожелания и предложения заказчиков. Буду рада сотрудничеству. Пишите, мы обязательно найдем общий язык.

Пример моей работы: http://tortishka.tilda.ws/