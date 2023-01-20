tany6ka_95mailru

Технический специалист

Владею свежими знаниями по настройке на платформе GetCourse.Сделаю все необходимые настройки для слаженной работы "с нуля", а также помощь в действующих проектах.

Регистрация аккаунта на платформе

Установка логотипа, фавикона аккаунта

Подключение домена к GetCourse

Настройка доменной и технической почты для отправки писем, FBL- и HTTPS-сертификатов (антиспам-политики)

Снятие ограничения отправки 50 писем в день

Загрузка политики конфиденциальности и соглашения об обработке данных

Настройка индивидуальной подписи в сообщениях и стартового письма

Создание шаблона писем и информационной рассылки

Подключение одной платежной системы

Интеграция с Telegram.

Рассмотрю варианты кураторства в онлайн-школах