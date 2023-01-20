tany6ka_95mailru

Татьяна Бердюгина tany6ka_95mailrutany6ka_95mailru
28 летКазахстан/Риддер
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Технический специалист
Владею свежими знаниями по настройке на платформе GetCourse.Сделаю все необходимые настройки для слаженной работы "с нуля", а также помощь в действующих проектах.
Регистрация аккаунта на платформе
Установка логотипа, фавикона аккаунта
Подключение домена к GetCourse
Настройка доменной и технической почты для отправки писем, FBL- и HTTPS-сертификатов (антиспам-политики)
Снятие ограничения отправки 50 писем в день
Загрузка политики конфиденциальности и соглашения об обработке данных
Настройка индивидуальной подписи в сообщениях и стартового письма
Создание шаблона писем и информационной рассылки
Подключение одной платежной системы
Интеграция с Telegram.
Рассмотрю варианты кураторства в онлайн-школах