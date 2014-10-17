в 2008 закончила НПУ им. М.П. Драгоманова, магистр, красный диплом, преподаватель английского языка. В 2012 выпустилась из КНЭУ им. В. Гетьмана, Центр магистерской подготовки, специальность менеджмент предпринимательской деятельности.
С копирайтингом знакома с 2012. Каждый мой текст - уникальный, не приступаю к работе не разобравшись с темой.
Моя цель: качественная работа. Слова - это не просто сочетание букв, это мощный инструмент для создания имиджа и образа товара.
Для меня копирайтинг - это искусство, к каждому заказу отношусь серьезно и ответственно.
Примеры работ:
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